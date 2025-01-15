Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не имеет ни стратегического обоснования, ни поддержки среди парламентариев. Если такое решение будет принято, то это все равно не поможет воевать с российскими оккупантами количеством, а не качеством.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Почему нет смысла снижать мобилизационный возраст

По словам Гончаренко, на сегодня мобилизация ограниченно годных 18-25 лет может возобновиться в любой момент. На рассмотрении президента Зеленского уже более двух месяцев есть законопроект №11379, который должен был бы ее остановить, но он его не подписывает.

"Я говорю абсолютно четко и понятно: нет такой силы в природе, которая заставит меня, как народного депутата, за это проголосовать. Я не понимаю, как мы собираемся воевать с Россией количеством людей. Это не стратегия", — сказал Гончаренко.

По его мнению, снижение мобилизационного возраста — это просто оттянутый конец. Он напомнил, что на самом деле мобилизация 18-летних и 25-летних начиналась уже в Украине в конце мая, июне и июле.

Ограниченно годных этого возраста уже призывали и только после скандалов удалось добиться директивы командования сухопутных войск.

"Слыша заявления из-за рубежа, я могу теперь понять почему Зеленский не подписывает законопроект №11379. И хотя на эту минуту нет мобилизации, эта директива действует", — отметил нардеп.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. По его мнению, таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.

Также мы сообщали, что военный эксперт Александр Коваленко считает снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет неуместным. Он заявил, что ситуацию на фронте это не улучшит, а вот к демографической катастрофе в стране привести может.