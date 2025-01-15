Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко arrow
Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

15 января 2025 г. 1:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

01:30Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

01:30 Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не имеет ни стратегического обоснования, ни поддержки среди парламентариев. Если такое решение будет принято, то это все равно не поможет воевать с российскими оккупантами количеством, а не качеством.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил нардеп Алексей Гончаренко.

Почему нет смысла снижать мобилизационный возраст

https://t.me/novynylive/135397

По словам Гончаренко, на сегодня мобилизация ограниченно годных 18-25 лет может возобновиться в любой момент. На рассмотрении президента Зеленского уже более двух месяцев есть законопроект №11379, который должен был бы ее остановить, но он его не подписывает.

"Я говорю абсолютно четко и понятно: нет такой силы в природе, которая заставит меня, как народного депутата, за это проголосовать. Я не понимаю, как мы собираемся воевать с Россией количеством людей. Это не стратегия", — сказал Гончаренко.

По его мнению, снижение мобилизационного возраста — это просто оттянутый конец. Он напомнил, что на самом деле мобилизация 18-летних и 25-летних начиналась уже в Украине в конце мая, июне и июле.

Ограниченно годных этого возраста уже призывали и только после скандалов удалось добиться директивы командования сухопутных войск.

"Слыша заявления из-за рубежа, я могу теперь понять почему Зеленский не подписывает законопроект №11379. И хотя на эту минуту нет мобилизации, эта директива действует", — отметил нардеп.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. По его мнению, таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.

Также мы сообщали, что военный эксперт Александр Коваленко считает снижение мобилизационного возраста в Украине до 18 лет неуместным. Он заявил, что ситуацию на фронте это не улучшит, а вот к демографической катастрофе в стране привести может.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

01:32 Мужчина через Telegram информировал о патрулях ТЦК — решение суда

01:31 Ярмолюк помог Брентфорду сотворить сенсацию в матче с Ман Сити

Text

01:30 Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

01:25 Переговоры по миротворцам открыли "окно Овертона" — Чернев

01:00 В Киеве звучат сирены — чем РФ атакует столицу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:38 Ошибка Забарного чуть не стоила Борнмуту поражения от Челси

00:30 Трудоустройство в школу с нарушением учета — возможно ли это

00:20 ВСУ успешно ударили по Саратовскому НПЗ — фото последствий атаки

00:09 В Эстонии сделали заявление относительно вступления Украины в ЕС

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

01:32 Мужчина через Telegram информировал о патрулях ТЦК — решение суда

01:31 Ярмолюк помог Брентфорду сотворить сенсацию в матче с Ман Сити

01:25 Переговоры по миротворцам открыли "окно Овертона" — Чернев

01:00 В Киеве звучат сирены — чем РФ атакует столицу

00:38 Ошибка Забарного чуть не стоила Борнмуту поражения от Челси

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:30 Трудоустройство в школу с нарушением учета — возможно ли это

00:20 ВСУ успешно ударили по Саратовскому НПЗ — фото последствий атаки

00:09 В Эстонии сделали заявление относительно вступления Украины в ЕС

00:00 Челси из-за допинга Мудрика потребует от Шевченко 70 млн евро

14 января 2025

23:48 В Латвии закончили обучение бойцы ВСУ — сколько подготовлено

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

01:30 Снизить мобилизационный возраст хоть сейчас — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко сообщил, отправляют ли на передовую бойцов 50+

14 января 2025
Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ