Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Верховна Рада планує продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Тим часом президент Володимир Зеленський вирушив до Польщі з робочим візитом.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 15 січня

Військові попереджають про ускладнення ситуація на фронті. Тим часом в ЗСУ виник скандал після заяв, що військових переводять в піхоту зі спеціалізованих напрямків — на це вже відреагував Володимир Зеленський. Також в CNN заявили, що адміністрація Джо Байдена пропонує використовувати заморожені російські активи як важіль тиску на РФ у мирних переговорах.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics;

Павло Розенко, віцепрем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики;

Ярослав Железняк, народний депутат "Голос", Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Микола Волківський, політолог-міжнародник.

В ефірі ви почуєте експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС визнали факт виникнення проблеми з масовими випадками самовільного залишення частин військовими.

Також нардеп Олексій Гончаренко зробив заяву щодо мобілізації 18-річних громадян в Україні.