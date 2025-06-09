Выступление Рютте в Chatham House — ключевые слова генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 9 июня, прибыл с официальным визитом в Великобританию. Там он выступил с речью в Chatham House в Лондоне.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Выступление Рютте в Chatham House
Ключевые тезисы Рютте во время выступления в Chatham House:
- увеличение противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО на 400%;
- Альянс должен отвечать России "скачком" в коллективной обороне;
- даже после завершения войны в Украине угроза со стороны России останется актуальной;
- НАТО должно быть готово к долгосрочному противодействию;
- увеличение расходов на оборону до 3,5% от ВВП, а также еще 1,5% на нужды безопасности;
- поддержка Украины считается частью оборонной стратегии НАТО: страны обязаны предоставить еще 20 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности;
- Великобритания является одним из ключевых союзников в поддержке Украины и усилении восточного фланга НАТО.
Ранее Генсек НАТО призвал страны-члены увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП и выделить еще 1,5% на расходы на безопасность.
Сегодня Рютте провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой они обсудили, в частности, войну в Украине и угрозу со стороны России.