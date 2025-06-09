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Выступление Рютте в Chatham House — ключевые слова генсека НАТО

Выступление Рютте в Chatham House — ключевые слова генсека НАТО

9 июня 2025 г. 18:06

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 9 июня, прибыл с официальным визитом в Великобританию. Там он выступил с речью в Chatham House в Лондоне.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Выступление Рютте в Chatham House

Ключевые тезисы Рютте во время выступления в Chatham House:

  • увеличение противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО на 400%;
  • Альянс должен отвечать России "скачком" в коллективной обороне;
  • даже после завершения войны в Украине угроза со стороны России останется актуальной;
  • НАТО должно быть готово к долгосрочному противодействию;
  • увеличение расходов на оборону до 3,5% от ВВП, а также еще 1,5% на нужды безопасности;
  • поддержка Украины считается частью оборонной стратегии НАТО: страны обязаны предоставить еще 20 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности;
  • Великобритания является одним из ключевых союзников в поддержке Украины и усилении восточного фланга НАТО.

Ранее Генсек НАТО призвал страны-члены увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП и выделить еще 1,5% на расходы на безопасность.

Сегодня Рютте провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, на которой они обсудили, в частности, войну в Украине и угрозу со стороны России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Новый обмен военнопленными с РФ — эфир Вечір.LIVE

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16:29 Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

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