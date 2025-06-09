Виступ Рютте у Chatham House — ключові заяви генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 9 червня, прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Там він виступив з промовою у Chatham House в Лондоні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Виступ Рютте у Chatham House

Ключові тези Рютте під час виступу у Chatham House:

збільшення протиповітряної та протиракетної оборони країн НАТО на 400%;

Альянс має відповідати Росії "стрибком" у колективній обороні;

навіть після завершення війни в Україні загроза з боку Росії залишиться актуальною;

НАТО має бути готовим до довгострокової протидії;

збільшення витрат на оборону до 3,5% від ВВП, а також ще 1,5% на безпекові потреби;

підтримка України вважається частиною оборонної стратегії НАТО: країни зобов'язані надати ще 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги;

Британія є одним з ключових союзників у підтримці України та посиленні східного флангу НАТО.

Раніше Генсек НАТО закликав країни-члени збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП і виділити ще 1,5% на безпекові витрати.

Сьогодні Рютте провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, на якій вони обговорили, зокрема, війну в Україні та загрозу з боку Росії.