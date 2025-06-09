Виступ Рютте у Chatham House — ключові заяви генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 9 червня, прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Там він виступив з промовою у Chatham House в Лондоні.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Виступ Рютте у Chatham House
Ключові тези Рютте під час виступу у Chatham House:
- збільшення протиповітряної та протиракетної оборони країн НАТО на 400%;
- Альянс має відповідати Росії "стрибком" у колективній обороні;
- навіть після завершення війни в Україні загроза з боку Росії залишиться актуальною;
- НАТО має бути готовим до довгострокової протидії;
- збільшення витрат на оборону до 3,5% від ВВП, а також ще 1,5% на безпекові потреби;
- підтримка України вважається частиною оборонної стратегії НАТО: країни зобов'язані надати ще 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги;
- Британія є одним з ключових союзників у підтримці України та посиленні східного флангу НАТО.
Раніше Генсек НАТО закликав країни-члени збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП і виділити ще 1,5% на безпекові витрати.
Сьогодні Рютте провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, на якій вони обговорили, зокрема, війну в Україні та загрозу з боку Росії.