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Зустріч Рютте та Стармера у Британії — пряма трансляція

Зустріч Рютте та Стармера у Британії — пряма трансляція

09 червня 2025 р. 16:29

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 9 червня, прибув до Великої Британії. Там він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч Рютте та Стармера 

За даними видання The Guardian, основними темами обговорень під час зустрічі стануть:

  • посилення повітряної та протиракетної оборони — Рютте закликав країни НАТО до збільшення на 400% на тлі загроз з боку Росії;
  • збільшення оборонних витрат — Британія підтвердила наміри збільшити до 2,5 % до 2027 року і до 3 % у 2030-х роках;
  • геополітичний контекст та загрози — війна в Україні та довгострокові ризики з боку Росії після її завершення.

Нагадаємо, Рютте закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП і виділити ще 1,5% на безпекові витрати.

А нещодавно під час зустрічі міністри НАТО пообіцяли додаткову безпекову допомогу на 20 мільярдів євро для України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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