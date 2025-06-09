Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 9 июня, прибыл в Великобританию. Там он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча Рютте и Стармера

По данным издания The Guardian, основными темами обсуждений во время встречи станут:

усиление воздушной и противоракетной обороны — Рютте призвал страны НАТО к увеличению на 400% на фоне угроз со стороны России;

увеличение оборонных расходов — Британия подтвердила намерения увеличить до 2,5 % к 2027 году и до 3 % в 2030-х годах;

геополитический контекст и угрозы — война в Украине и долгосрочные риски со стороны России после ее завершения.

Напомним, Рютте призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП и выделить еще 1,5% на расходы на безопасность.

А недавно во время встречи министры НАТО пообещали дополнительную помощь в сфере безопасности на 20 миллиардов евро для Украины.