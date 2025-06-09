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Главная arrow Відео arrow Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция arrow
Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

9 июня 2025 г. 16:29

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16:29 Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 9 июня, прибыл в Великобританию. Там он встретится с премьер-министром страны Киром Стармером.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча Рютте и Стармера

По данным издания The Guardian, основными темами обсуждений во время встречи станут:

  • усиление воздушной и противоракетной обороны — Рютте призвал страны НАТО к увеличению на 400% на фоне угроз со стороны России;
  • увеличение оборонных расходов — Британия подтвердила намерения увеличить до 2,5 % к 2027 году и до 3 % в 2030-х годах;
  • геополитический контекст и угрозы — война в Украине и долгосрочные риски со стороны России после ее завершения.

Напомним, Рютте призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП и выделить еще 1,5% на расходы на безопасность.

А недавно во время встречи министры НАТО пообещали дополнительную помощь в сфере безопасности на 20 миллиардов евро для Украины.

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11:15 Известный стадион в Киеве поврежден после удара дроном РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:15 Киев в огне — фоторепортаж последствий российской дроновой атаки

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16:29 Встреча Рютте и Стармера в Британии — прямая трансляция

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