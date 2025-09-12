Видео
Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым
Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

Выплаты военным и теневая экономика — эфир с Гетманцевым

12 сентября 2025 г. 21:00

11 сентября 2025
Text

18:08 Келлог в Киеве и новое заявление ЕС о войне — эфир Вечір.LIVE

В Международном валютном фонде пришли к выводу, что потребности Украины в финансировании в ближайшие два года могут оказаться на $20 млрд больше, чем оценивает правительство. А низкая зарплата учителя или пенсия — это следствие кражи денег путем уклонения от налогов

Эти и другие темы будет комментировать в эфире Вечір.LIVE председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Вместе с ведущей Настей Рейн гость студии также будет обсуждать следующие острые и актуальные вопросы:

  • половина экономики "в тени" — это 900 млрд грн налогами
  • неопределенность — главный признак нашего времени
  • 15 млн за гибель военного никогда не выплачивались за один раз
  • с военного требовали 8 тыс. долларов, чтобы он перевел мобилизованного знакомого к себе в подразделение
  • если бы у нас увольняли за коррупцию в военной сфере, то ситуация была бы совсем другой
  • нужна действенная судебная и правоохранительная система
  • Счетная палата определила, что более 180 млрд грн военных расходов за 2024 год неэффективны
  • руководство НКЦБФР — непрофессиональное, безынициативное и связанное с коррупционными скандалами
  • проблема фондового рынка Украины - большое количество денег в руках мелких инвесторов

Также затронут вопрос, что на прифронтовых территориях не могут страховаться в частных компаниях — это сверхвысокие риски. И акцентируют на том, что нужно персонализировать телеграмм-каналы, чтобы знать, кто ими руководит.

Напомним, Гетманцев объяснил, почему детенизация табачного бизнеса происходит медленнее. По его словам, там большие деньги, чем в топливе или водке.

Также Гетманцев объяснил, что должны делать граждане Украины, чтобы побороть коррупцию

