Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

05 вересня 2025 р. 20:59

Text

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про мінімальні пенсії в Україні та тіньовий ринок.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

  • Цілі парламенту залишились без змін. Пріоритет — безпека й оборона, євроінтеграція та економіка;
  • Пріоритетом ради має бути соціальна політика, адже Україна роками вдає, що виконує соцстандарти;
  • На 14 сесії Ради варто буде прийняти важкі, але потрібні рішення задля миру в Україні;
  • Чиновників треба змусити виконувати свою роботу та запровадити покарання за бездіяльність, — Гетманцев;
  • Гетманцев: вбивство Андрія Парубія змушує замислитися над забезпеченням державою безпеки всередині країни;
  • Гетманцев: в Україні вже є випадки використання зброї в цивільному житті — держава має на це реагувати.

Нагадаємо, що нещодавно Гетманцев відповів, скільки грошей треба на відбудову України.

Раніше Гетманцев розповів, чи можуть затримувати пенсії та зарплати в Україні.

