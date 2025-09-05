Мінімальні пенсії та тіньовий ринок — ефір з Гетманцевим

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE обговорить низку важливих та актуальних для українців питань. Зокрема, йтиметься про мінімальні пенсії в Україні та тіньовий ринок.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Гетманцев в ефірі детально розкриватиме такі теми:

Цілі парламенту залишились без змін. Пріоритет — безпека й оборона, євроінтеграція та економіка;

Пріоритетом ради має бути соціальна політика, адже Україна роками вдає, що виконує соцстандарти;

На 14 сесії Ради варто буде прийняти важкі, але потрібні рішення задля миру в Україні;

Чиновників треба змусити виконувати свою роботу та запровадити покарання за бездіяльність, — Гетманцев;

Гетманцев: вбивство Андрія Парубія змушує замислитися над забезпеченням державою безпеки всередині країни;

Гетманцев: в Україні вже є випадки використання зброї в цивільному житті — держава має на це реагувати.

