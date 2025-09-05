Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечер.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о минимальных пенсиях в Украине и теневом рынке.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:

Цели парламента остались без изменений. Приоритет — безопасность и оборона, евроинтеграция и экономика;

Приоритетом совета должна быть социальная политика, ведь Украина годами делает вид, что выполняет соцстандарты;

На 14 сессии Рады стоит принять тяжелые, но нужные решения для мира в Украине;

Чиновников надо заставить выполнять свою работу и ввести наказание за бездействие, — Гетманцев;

Гетманцев: убийство Андрея Парубия заставляет задуматься над обеспечением государством безопасности внутри страны;

Гетманцев: в Украине уже есть случаи использования оружия в гражданской жизни - государство должно на это реагировать.

