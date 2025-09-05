Минимальные пенсии и теневой рынок — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Вечер.LIVE обсудит ряд важных и актуальных для украинцев вопросов. В частности, речь пойдет о минимальных пенсиях в Украине и теневом рынке.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Гетманцев в эфире подробно будет раскрывать такие темы:
- Цели парламента остались без изменений. Приоритет — безопасность и оборона, евроинтеграция и экономика;
- Приоритетом совета должна быть социальная политика, ведь Украина годами делает вид, что выполняет соцстандарты;
- На 14 сессии Рады стоит принять тяжелые, но нужные решения для мира в Украине;
- Чиновников надо заставить выполнять свою работу и ввести наказание за бездействие, — Гетманцев;
- Гетманцев: убийство Андрея Парубия заставляет задуматься над обеспечением государством безопасности внутри страны;
- Гетманцев: в Украине уже есть случаи использования оружия в гражданской жизни - государство должно на это реагировать.
Напомним, что недавно Гетманцев ответил, сколько денег нужно на восстановление Украины.
Ранее Гетманцев рассказал, могут ли задерживать пенсии и зарплаты в Украине.