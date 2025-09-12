Відео
Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевом
Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

Виплати військовим і тіньова економіка — ефір з Гетманцевим

12 вересня 2025 р. 21:00

У Міжнародному валютному фонді дійшли висновку, що потреби України у фінансуванні у найближчі два роки можуть виявитися на $20 млрд більшими, ніж оцінює уряд. А низька зарплата вчителя чи пенсія — це наслідок крадіжки грошей шляхом ухилення від податків

Ці та інші теми буде коментувати в ефірі Вечір.LIVE голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Разом із ведучою Настею Рейн гість студії також буде обговорювати наступні гострі і актуальні питання:

  • половина економіки "в тіні" — це 900 млрд грн податками
  • невизначеність — головна ознака нашого сьогодення
  • 15 млн за загибель військового ніколи не виплачувалися за один раз
  • з військового вимагали 8 тис. доларів, щоб він перевів мобілізованого знайомого до себе в підрозділ
  • якби у нас звільняли за корупцію у воєнній сфері, то ситуація була б зовсім іншою
  • потрібна дієва судова і правоохоронна система
  • Рахункова палата визначила, що понад 180 млрд грн військових видатків за 2024 рік неефективні
  • керівництво НКЦПФР — непрофесійне, безініціативне та пов’язане з корупційними скандалами
  • проблема фондового ринку України — велика кількість грошей в руках дрібних інвесторів

Також торкнуться питання, що на прифронтових територіях не можуть страхуватися у приватних компаніях — це надвисокі ризики. І акцентують на тому, що потрібно персоналізувати телеграм-канали, щоб знати, хто ними керує.

Нагадаємо, Гетманцев пояснив, чому детінізація тютюнового бізнесу відбувається повільніше. За його словами, там більші гроші, чим у паливі чи горілці. 

Також Гетманцев пояснив, що мають робити громадяни України, аби побороти корупцію

