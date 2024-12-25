Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации с теплоснабжением в городе. По его словам, она решена на 95%.

Об этом Александр Вилкул сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 25 декабря.

Ситуация в Кривом Роге

Вилкул рассказал, что сейчас остаются некоторые проблемы с параметрами теплоснабжения через ГП "Криворожская теплоцентраль". Однако их активно решают вместе с НАК "Нафтогаз".

По словам главы Совета обороны города, электроснабжение есть на всех важных объектах. Речь идет о школах, садиках, творческих учреждениях, спортшколах и коммунальном транспорте.

Напомним, 24 декабря оккупанты атаковали Кривой Рог. Враг ударил по многоэтажке. В результате этого есть погибший и раненые.

Также Вилкул сообщил, что специалистам удалось спасти семь человек. Он подробнее рассказал о последствиях атаки.