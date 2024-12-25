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Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

25 грудня 2024 р. 12:55

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію з теплопостачанням у місті. За його словами, вона вирішена на 95%. 

Про це Олександр Вілкул сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 грудня.

Ситуація в Кривому Розі

Вілкул розповів, що наразі залишаються деякі проблеми з параметрами теплопостачання через ДП "Криворізька теплоцентраль". Однак їх активно розв'язують разом із НАК "Нафтогаз".

За словами голови Ради оборони міста, електропостачання є на всіх важливих обʼєктах. Йдеться про школи, садочки, творчі заклади, спортшколи та комунальний транспорт.

Нагадаємо, 24 грудня окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог вдарив по багатоповерхівці. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Також Вілкул повідомив, що фахівцям вдалося врятувати сімох людей. Він детальніше розповів про наслідки атаки.

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13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:59 З 1 січня податки для одеських ФОПів стануть вищими — причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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