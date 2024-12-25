Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію з теплопостачанням у місті. За його словами, вона вирішена на 95%.

Про це Олександр Вілкул сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 грудня.

Ситуація в Кривому Розі

Вілкул розповів, що наразі залишаються деякі проблеми з параметрами теплопостачання через ДП "Криворізька теплоцентраль". Однак їх активно розв'язують разом із НАК "Нафтогаз".

За словами голови Ради оборони міста, електропостачання є на всіх важливих обʼєктах. Йдеться про школи, садочки, творчі заклади, спортшколи та комунальний транспорт.

Нагадаємо, 24 грудня окупанти атакували Кривий Ріг. Ворог вдарив по багатоповерхівці. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Також Вілкул повідомив, що фахівцям вдалося врятувати сімох людей. Він детальніше розповів про наслідки атаки.