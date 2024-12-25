Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Після ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок, 24 грудня, аварійно-рятувальні роботи завершилися лише над ранок. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 17 — отримали поранення.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки обстрілів Кривого Рогу 25 грудня

"Ніч була неспокійна. Аварійно-рятувальні роботи завершили о 03:40. 17 людей постраждали, одна — загинула. Троє поранених у важкому стані", — розповів Вілкул.

Водночас, за його словами, фахівцям вдалося врятувати сімох людей. Справжнім дивом стало визволення жінки, яка провела чотири години під завалами, але залишилася у свідомості. Її дістали вручну, і зараз її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, близько 17:00 24 грудня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами.

Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, є поранені, а з-під завалів дістали людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився кадрами, як в Кривому Розі розбирали завали на тлі ялинки.