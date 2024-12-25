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Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

25 грудня 2024 р. 10:24

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

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10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

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10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

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08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

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17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

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13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Після ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок, 24 грудня, аварійно-рятувальні роботи завершилися лише над ранок. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 17 — отримали поранення. 

Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул в ефірі Ранок.LIVE

Наслідки обстрілів Кривого Рогу 25 грудня

"Ніч була неспокійна. Аварійно-рятувальні роботи завершили о 03:40. 17 людей постраждали, одна — загинула. Троє поранених у важкому стані", — розповів Вілкул. 

Водночас, за його словами, фахівцям вдалося врятувати сімох людей. Справжнім дивом стало визволення жінки, яка провела чотири години під завалами, але залишилася у свідомості. Її дістали вручну, і зараз її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, близько 17:00 24 грудня у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Росіяни вдарили по місту ракетами. 

Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, є поранені, а з-під завалів дістали людей

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поділився кадрами, як в Кривому Розі розбирали завали на тлі ялинки. 

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11:14 Потужні вибухи пролунали в Херсоні — що відомо

11:08 Третє Різдво в окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

11:08 Президент вручив сертифікати на квартири Героям і рідним загиблих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:08 Тисяча Зеленського — чому гроші не приходять на рахунок

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10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

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17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

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13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

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12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції