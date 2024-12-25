Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

После ракетного удара по Кривому Рогу во вторник, 24 декабря, аварийно-спасательные работы завершились лишь к утру. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов Кривого Рога 25 декабря

"Ночь была неспокойная. Аварийно-спасательные работы завершили в 03:40. 17 человек пострадали, один — погиб. Трое раненых в тяжелом состоянии", — рассказал Вилкул.

В то же время, по его словам, специалистам удалось спасти семь человек. Настоящим чудом стало освобождение женщины, проведшей четыре часа под завалами, но оставшейся в сознании. Ее получили вручную, и сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, около 17:00 24 декабря в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

В результате атаки разрушен жилой дом, ранены, а из-под завалов достали людей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился кадрами, как в Кривом Роге разбирали завалы на фоне елки.