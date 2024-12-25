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Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

25 декабря 2024 г. 10:24

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13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

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После ракетного удара по Кривому Рогу во вторник, 24 декабря, аварийно-спасательные работы завершились лишь к утру. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул в эфире Ранок.LIVE.

Последствия обстрелов Кривого Рога 25 декабря

"Ночь была неспокойная. Аварийно-спасательные работы завершили в 03:40. 17 человек пострадали, один — погиб. Трое раненых в тяжелом состоянии", — рассказал Вилкул.

В то же время, по его словам, специалистам удалось спасти семь человек. Настоящим чудом стало освобождение женщины, проведшей четыре часа под завалами, но оставшейся в сознании. Ее получили вручную, и сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, около 17:00 24 декабря в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Россияне ударили по городу ракетами.

В результате атаки разрушен жилой дом, ранены, а из-под завалов достали людей.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поделился кадрами, как в Кривом Роге разбирали завалы на фоне елки.

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10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

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08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

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13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции