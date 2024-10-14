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Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

14 октября 2024 г. 23:32

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16:20 Балабан назвал количество украинцев, которые хотят и умеют воевать

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Командир 3 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр "Апостол" Кузык выразил возмущение проведением концертов во время войны. Также он недоволен действиями ТЦК, ранее "занимавшихся организацией коррупции, а сейчас бросились исправлять свои ошибки, порой превышая полномочия".

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 октября.

Военный о рейдах ТЦК на концерте

"Какие концерты во время войны? Они должны проходить тихо и по военным госпиталам", — отметил военный.

Однако командир отметил, что военные за мирную жизнь и развитие бизнеса, но не за проведение массовых мероприятий.    

  "Мы (военные, — ред.) за то, чтобы была мирная жизнь, был бизнес, работали кафешки и так далее, но уж, извините, массовые концерты проводить во время войны... Это немного, на мой взгляд, пировать во время чумы. Мне кажется, что и организаторы дали в штангу, и сам Слава Вакарчук мог бы потерпеть без славы и оваций", — заявил Кузик.  

Мы писали, что вечером 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы".

Напомним, экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на рейды ТЦК. Он заявил, что мобилизовать тех, кто ходит на концерты и в рестораны тоже нужно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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