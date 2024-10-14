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Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

14 жовтня 2024 р. 13:01

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12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

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Мобілізація в Україні повинна проводитися "культурно-інформаційно". Владі варто  повертатися до того настрою, який був на початку повномасштабної війни.

Про це повідомив юрист Тарас Боровський в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 жовтня, коментуючи рейд після концерту "Океану Ельзи" в Києві.

В Україні неправильний підхід до мобілізації

Боровський заявив, що підхід до мобілізації в Україні потребує серйозних змін. Він наголосив, що сьогодні багато людей починають забувати, що головним ворогом є Путін.

"Владі потрібно вибудовувати діалог і повертатися до того настрою народу, який був на початку повномасштабного вторгнення, де всі були єдині та ворог був єдиний. Тепер же їх багато: хтось каже, що ТЦК це погано, хтось, що ухилянти, поліція чи Вакарчук", — зауважив юрист.

Юрист підкреслив важливість використання культурно-інформаційних підходів у процесі мобілізації. На його думку, пропаганда працюватиме краще, ніж рейди. 

"Мобілізацію потрібно проводити "культурно-інформаційно" — натискати на пропаганду. Наприклад, рекламні білборди, які деколи викликають обговорення, Третьої штурмової бригади. Вони набагато краще працюють, ніж такі події, які відбувались на вихідних", — наголосив Боровський.

Нагадаємо, екскомандир "Азова" Максим Жорін відреагував на рейди ТЦК. Він заявив, що мобілізувати тих, хто ходить на концерти й у ресторани теж треба.

Ми писали, що увечері 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". 

Також нещодавно у Львові співробітники ТЦК пішли шукати військовозобов'язаних у стриптиз-клубах. Це сталося в рамках рейду по нічних закладах міста.

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