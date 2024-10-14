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Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Юрист прокомментировал рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

14 октября 2024 г. 13:01

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Мобилизация в Украине должна производиться "культурно-информационно". Властям следует возвращаться к тому настроению, которое было в начале полномасштабной войны.

Об этом сообщил юрист Тарас Боровский в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 октября, комментируя рейд после концерта "Океана Эльзы" в Киеве.

В Украине неправильный подход к мобилизации

Боровский заявил, что подход к мобилизации в Украине требует серьезных изменений. Он отметил, что сегодня многие люди начинают забывать, что главным врагом является Путин.

"Власти нужно выстраивать диалог и возвращаться к тому настроению народа, которое было в начале полномасштабного вторжения, где все были едины и враг был един. Теперь же их много: кто-то говорит, что ТЦК это плохо, кто-то, что уклонисты, полиция или Вакарчук", — отметил юрист.

Юрист подчеркнул важность использования культурно-информационных подходов в процессе мобилизации. По его мнению, пропаганда будет работать лучше, чем рейды.

"Мобилизацию нужно проводить "культурно-информационно" — нажимать на пропаганду. Например, рекламные билборды, которые порой вызывают обсуждение, Третьей штурмовой бригады. Они гораздо лучше работают, чем такие события, которые происходили на выходных​​", — подчеркнул Боровский.

Напомним, экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на рейды ТЦК. Он заявил, что мобилизовать тех, кто ходит на концерты и в рестораны тоже нужно.

Мы писали, что вечером 11 октября работники ТЦК устроили облаву у Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы".

Также недавно во Львове сотрудники ТЦК пошли искать военнообязанных в стриптиз-клубах. Это произошло в рамках рейда по ночным заведениям города.

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