Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Командир 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро "Апостол" Кузик висловив обурення проведенням концертів під час війни. Також він невдоволений діями ТЦК, які раніше "займалися організацією корупції, а зараз кинулися виправляти свої помилки, часом перевищуючи повноваження".

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

Військовий про рейди ТЦК на концерті

"Які концерти під час війни? Вони мають відбуватися тихо і по військових госпіталях", — зазначив військовий.

Однак командир зауважив, що військові за мирне життя та розвиток бізнесу, проте не за проведення масових заходів.

"Ми (військові, — ред.) за те, щоб було мирне життя, був бізнес, працювали кафешки й так далі, але вже, даруйте, масові концерти проводити під час війни... Це трошки, на мій погляд, пірувати під час чуми. Мені здається, що й організатори дали в штангу, й сам Славко Вакарчук міг би потерпіти без слави і овацій", — заявив Кузик.

Ми писали, що увечері 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи".

Нагадаємо, екскомандир "Азова" Максим Жорін відреагував на рейди ТЦК. Він заявив, що мобілізувати тих, хто ходить на концерти й у ресторани теж треба.