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Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

5 декабря 2024 г. 12:18

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Военный Кирилл Сазонов сообщил, что российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам до 20 января выбить украинские силы из Курской области. Пока защитники отбивают все вражеские атаки на этом театре боевых действий.

Об этом Сазонов сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 5 декабря.

Путин дал приказ по Курщине

Военный отметил, что российские захватчики активно работают над выполнением задачи Путина, однако, несмотря на штурмовые действия врага, Силы обороны держат свои позиции. Военный отметил, что на Курщине "есть участки, где вся посадка забита трупами врага".

По словам Сазонова, россияне опрокидывают на Курщину отдельные подразделения даже из Покровского, Торецкого и Запорожского направлений.

"Враг не прекращает штурмы. Есть механизированные, есть штурмы на "баги" они пробовали пройти. Разбили из 11 шедших на наши позиции багов, 6 — были ликвидированы сразу, 5 — ночью выбирались к своим", — рассказал военный.

Ранее мы писали, что на Курском направлении россияне пока не привлекают военных из Северной Кореи к непосредственным боевым действиям. Они держат их во втором эшелоне.

Напомним, заместитель командира 2-го батальона Сергей Поемчук заявил, что соотношение живой силы противника в Курской области всегда будет неравным. Россияне имеют возможность беспрепятственно стягивать туда войска.

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12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ из Курщины

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08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

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01:14 Сколько часов без света — эксперт о "положительном" сценарии

4 декабря 2024
Text

21:00 Как жить после потери — Анастасия Прадун в проекте Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайперы показали кадры ожесточенных боев под Купянском

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19:11 Обученные и нужные — пресс-секретарь ОТУ "Луганск" о бойцах в СЗЧ

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