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У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

26 листопада 2024 р. 13:38

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11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

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Заступник командира 2 батальйону Сергій Поємчук заявив, що співвідношення живої сили противника у Курській області завжди буде нерівним. Росіяни мають можливість безперешкодно стягувати туди війська.

Про це Сергій Поємчук розповів в ефірі Ранок.LIVE

Бої у Курській області

Поємчук повідомив, що на його напрямку в Курській області не втрачено жодної території, яку раніше контролювали ЗСУ. 

"Наші мужні десантники, наші воїни тримають оборону та визначені рубежі", — сказав військовий. 

Він додав, що його підрозділ поки не стикався з північнокорейськими солдатами.

Нагадаємо, 25 листопада на Курщині лунали потужні вибухи. Відомо, що в районі населеного пункту Велике Жирово було знищено військову техніку ворога та п'ятьох офіцерів. 

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що від початку боїв у Курській області, українські військові навчилися проводити контратаки на ворожій території та отримали неоціненний досвід. 

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