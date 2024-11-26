У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Заступник командира 2 батальйону Сергій Поємчук заявив, що співвідношення живої сили противника у Курській області завжди буде нерівним. Росіяни мають можливість безперешкодно стягувати туди війська.

Про це Сергій Поємчук розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Бої у Курській області

Поємчук повідомив, що на його напрямку в Курській області не втрачено жодної території, яку раніше контролювали ЗСУ.

"Наші мужні десантники, наші воїни тримають оборону та визначені рубежі", — сказав військовий.

Він додав, що його підрозділ поки не стикався з північнокорейськими солдатами.

Нагадаємо, 25 листопада на Курщині лунали потужні вибухи. Відомо, що в районі населеного пункту Велике Жирово було знищено військову техніку ворога та п'ятьох офіцерів.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що від початку боїв у Курській області, українські військові навчилися проводити контратаки на ворожій території та отримали неоціненний досвід.