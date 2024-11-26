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В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

26 ноября 2024 г. 13:38

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Заместитель командира 2-го батальона Сергей Поемчук заявил, что соотношение живой силы противника в Курской области всегда будет неравным. Россияне имеют возможность беспрепятственно стягивать туда войска.

Об этом Сергей Поемчук рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Бои в Курской области

Поемчук сообщил, что на его направлении в Курской области не потеряна ни одна территория, которую ранее контролировали ВСУ.

"Наши мужественные десантники, наши воины держат оборону и определенные рубежи", — сказал военный.

Он добавил, что его подразделение пока не сталкивалось с северокорейскими солдатами.

Напомним, 25 ноября на Курщине раздавались мощные взрывы. Известно, что в районе населенного пункта Великое Жирово была уничтожена военная техника врага и пятерых офицеров.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что с начала боев в Курской области украинские военные научились проводить контратаки на вражеской территории и получили неоценимый опыт.

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