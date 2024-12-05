Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Військовий Кирило Сазонов повідомив, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам до 20 січня вибити українські сили з Курської області. Наразі захисники відбивають усі ворожі атаки на цьому театрі бойових дій.

Про це Сазонов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 5 грудня.

Путін дав наказ щодо Курщини

Військовий зазначив, що російські загарбники активно працюють над виконанням завдання Путіна, однак, попри штурмові дії ворога, Сили оборони тримають свої позиції. Військовий зазначив, що на Курщині "є ділянки, де вся посадка забита трупами ворога".

За словами Сазонова, росіяни перекидають на Курщину окремі підрозділи навіть із Покровського, Торецького та Запорізького напрямків.

"Ворог не припиняє штурми. Є механізовані, є штурми на "багі" вони пробували пройти. Розбили з 11 багів, які йшли на наші позиції, 6 — були ліквідовані одразу, 5 — вночі вибиралися до своїх", — розповів військовий.

Раніше ми писали, що на Курському напрямку росіяни поки що не залучають військових з Північної Кореї до безпосередніх бойових дій. Вони тримають їх в другому ешелоні.

Нагадаємо, заступник командира 2 батальйону Сергій Поємчук заявив, що співвідношення живої сили противника у Курській області завжди буде нерівним. Росіяни мають можливість безперешкодно стягувати туди війська.