Война России с НАТО и наступление на Сумщину — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия будет готова напасть на Альянс через пять лет. Также узнаем о ситуации в приграничных районах Сумской области.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости эфира:

и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз;

народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

социолог Андрей Еременко;

адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;

народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов;

политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 июня прибыл с официальным визитом в Великобританию. Там он выступил с речью в Chatham House в Лондоне.

Также мы писали, что российские оккупанты пытаются продвигаться на фронте, в частности в приграничье Сумской области.