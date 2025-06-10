Война России с НАТО и наступление на Сумщину — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о заявлении генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия будет готова напасть на Альянс через пять лет. Также узнаем о ситуации в приграничных районах Сумской области.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости эфира:
- и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз;
- народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
- социолог Андрей Еременко;
- адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
- народный депутат Украины пяти созывов ВРУ, 2-й министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов;
- политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 9 июня прибыл с официальным визитом в Великобританию. Там он выступил с речью в Chatham House в Лондоне.
Также мы писали, что российские оккупанты пытаются продвигаться на фронте, в частности в приграничье Сумской области.