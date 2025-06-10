Війна Росії з НАТО та наступ на Сумщину — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Росія буде готова напасти на Альянс через п'ять років. Також дізнаємось про ситуацію у прикордонних районах Сумської області.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості ефіру:

в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

соціолог Андрій Єременко;

адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;

народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов;

політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте 9 червня прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Там він виступив з промовою у Chatham House в Лондоні.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються просуватися на фронті, зокрема в прикордонні Сумської області.