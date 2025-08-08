Видео
Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Открытый банкинг и новые законы — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

8 августа 2025 г. 21:11

Народный депутат от "Слуги Народа" Даниил Гетманцев в программе "Вечір.LIVE" рассказывает о конкурсе на главу таможни, поддержке нового руководителя БЭБ и о том, какие компромиссы, по его мнению, могут приблизить мир. Он объясняет, почему в ближайшее время не стоит ожидать краха российской экономики, и расскажет о развитии перерабатывающей промышленности в Украине. Также политик затронул тему закупки дронов для военных бригад.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гетманцев рассказывает, как власть планирует изменить таможню и БЭБ

В интервью нашей ведущей Даниил Гетманцев объясняет, почему считает, что процесс, который должен привести к завершению войны, выходит на этап, когда возможен мир. Он сообщает, что для этого придется пойти на тяжелые, но необходимые компромиссы.

Политик рассказывает, почему, по его мнению, российская экономика, перестроившись на военные рельсы, не имеет предпосылок для быстрого краха. Он также делится планами по поддержке развития украинской перерабатывающей промышленности.

Отдельное внимание Гетманцев уделяет теме экономической безопасности. Он сообщает, что Александр Цивинский уже приступит к исполнению обязанностей председателя БЭБ, и заверит в своей максимальной поддержке нового руководителя.

Также Гетманцев рассказывает, что до конца года, согласно договоренностям с МВФ, Украина получит нового руководителя таможни, которого выберут на открытом конкурсе.

Еще одной темой является обеспечение армии беспилотниками. Политик объясняет, почему нынешние механизмы закупки дронов через Минобороны являются слишком сложными и длительными, и отмечает, что бригады должны иметь возможность покупать их напрямую.

Напомним, что несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается уже более двух лет, государство и в дальнейшем обеспечивает своевременную выплату пенсий и других социальных пособий, отмечает Даниил Гетманцев. В то же время важным остается вопрос изменений в размере прожиточного минимума для граждан.

Ранее мы также информировали, что как считает Даниил Гетманцев, страна находится в условиях глубокого демографического кризиса. Из-за войны соотношение рождаемости к смертности в Украине стало одним из худших в Европе.

