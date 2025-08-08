Відкритий банкінг та нові закони — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Народний депутат від "Слуги Народу" Данило Гетманцев у програмі "Вечір.LIVE" розповідає про конкурс на голову митниці, підтримку нового керівника БЕБ та про те, які компроміси, на його думку, можуть наблизити мир. Він пояснює, чому найближчим часом не варто очікувати краху російської економіки, і розповість про розвиток переробної промисловості в Україні. Також політик торкнувся теми закупівлі дронів для військових бригад.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гетманцев розповідає, як влада планує змінити митницю та БЕБ

В інтерв'ю нашій ведучій Данило Гетманцев пояснює, чому вважає, що процес, який має привести до завершення війни, виходить на етап, коли можливий мир. Він повідомляє, що для цього доведеться піти на важкі, але необхідні компроміси.

Політик розказує, чому, на його думку, російська економіка, перебудувавшись на воєнні рейки, не має передумов для швидкого краху. Він також ділиться планами щодо підтримки розвитку української переробної промисловості.

Окрему увагу Гетманцев приділяє темі економічної безпеки. Він повідомляє, що Олександр Цивінський уже приступить до виконання обов’язків голови БЕБ, і запевнить у своїй максимальній підтримці нового очільника.

Також Гетманцев розповідає, що до кінця року, згідно з домовленостями з МВФ, Україна отримає нового керівника митниці, якого оберуть на відкритому конкурсі.

Ще однією темою є забезпечення армії безпілотниками. Політик пояснює, чому нинішні механізми закупівлі дронів через Міноборони є надто складними та тривалими, і наголошує, що бригади повинні мати можливість купувати їх напряму.

Нагадаємо, що попри те, що повномасштабна війна в Україні триває вже понад два роки, держава й надалі забезпечує своєчасну виплату пенсій та інших соціальних допомог, наголошує Данило Гетманцев . Водночас важливим залишається питання змін у розмірі прожиткового мінімуму для громадян.

Раніше ми також інформували, що як вважає Данило Гетманцев, країна перебуває в умовах глибокої демографічної кризи. Через війну співвідношення народжуваності до смертності в Україні стало одним із найгірших у Європі.