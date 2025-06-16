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Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

16 червня 2025 р. 21:00

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Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

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21:00 Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

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18:30 Трамп робить термінові заяви на саміті G7 — трансляція

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17:50 ЄС проти Білорусі і візит Зеленського на G7 — ефір Вечір.LIVE

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16:38 Зеленський та лідер Австрії проводять пресконференцію — ефір

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13:00 Заява Макрона та зустріч Зеленського й Трампа — ефір День.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став народний депутат партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, він розповість про плани щодо податків.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Серед тем ефіру: 

  • Міністерство фінансів ще рік тому передбачило крос-дефолт;
  • Українці, які купують ОВДП, — абсолютно убезпечені і не несуть ризиків;
  • Фінансова програма з МВФ — серцевина, на якій зав’язана допомога від усіх міжнародних партнерів;
  • Три напрями відновлення України: стабільний мир, євроінтеграція, верховенство права;
  • У 2023 році вивели з тіні 1,5 млрд доларів, у 2024 — 2,5 млрд доларів, план на 2025 — 4 млрд доларів;
  • Тіньовий ринок — 800–900 млрд грн, це потенційне джерело додаткових надходжень до держбюджету;
  • На спецпенсії цього року виділено 35 млрд гривень;
  • Кабмін пропонує порядок оподаткування цифрових платформ;
  • З початку війни кількість ФОПів зросла на 180 тисяч.

Нагадаємо, податковий консультант Михайло Смокович розповів, які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня.

Крім того, в Україні планують зобовʼязати громадян, які продають вживані речі через онлайн-маркетплейси, сплачувати податок у розмірі 10%, з яких половина становитиме військовий збір.

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20:41 Трамп заявив про необхідність перемовин між Іраном та Ізраїлем

20:37 В Одесі нагадали про викрадених Росією дітей

20:12 Дзвінок оператору lifecell — як зателефонувати українцям

20:10 Привласнили гроші на закупівлі авто для ЗСУ — викрито посадовців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:10 Скриня скарбів — що добувають на шельфі Тихого океану

20:08 Забудовник зупинив роботи — що робити покупцям квартир

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