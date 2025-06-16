Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став народний депутат партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, він розповість про плани щодо податків.

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Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

Міністерство фінансів ще рік тому передбачило крос-дефолт;

Українці, які купують ОВДП, — абсолютно убезпечені і не несуть ризиків;

Фінансова програма з МВФ — серцевина, на якій зав’язана допомога від усіх міжнародних партнерів;

Три напрями відновлення України: стабільний мир, євроінтеграція, верховенство права;

У 2023 році вивели з тіні 1,5 млрд доларів, у 2024 — 2,5 млрд доларів, план на 2025 — 4 млрд доларів;

Тіньовий ринок — 800–900 млрд грн, це потенційне джерело додаткових надходжень до держбюджету;

На спецпенсії цього року виділено 35 млрд гривень;

Кабмін пропонує порядок оподаткування цифрових платформ;

З початку війни кількість ФОПів зросла на 180 тисяч.

Нагадаємо, податковий консультант Михайло Смокович розповів, які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня.

Крім того, в Україні планують зобовʼязати громадян, які продають вживані речі через онлайн-маркетплейси, сплачувати податок у розмірі 10%, з яких половина становитиме військовий збір.