Податки в Україні та гроші в тіні — Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE

Гостем ефіру Вечір.LIVE став народний депутат партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, він розповість про плани щодо податків.
Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE
Серед тем ефіру:
- Міністерство фінансів ще рік тому передбачило крос-дефолт;
- Українці, які купують ОВДП, — абсолютно убезпечені і не несуть ризиків;
- Фінансова програма з МВФ — серцевина, на якій зав’язана допомога від усіх міжнародних партнерів;
- Три напрями відновлення України: стабільний мир, євроінтеграція, верховенство права;
- У 2023 році вивели з тіні 1,5 млрд доларів, у 2024 — 2,5 млрд доларів, план на 2025 — 4 млрд доларів;
- Тіньовий ринок — 800–900 млрд грн, це потенційне джерело додаткових надходжень до держбюджету;
- На спецпенсії цього року виділено 35 млрд гривень;
- Кабмін пропонує порядок оподаткування цифрових платформ;
- З початку війни кількість ФОПів зросла на 180 тисяч.
Нагадаємо, податковий консультант Михайло Смокович розповів, які податки повинні сплатити ФОПи до 20 червня.
Крім того, в Україні планують зобовʼязати громадян, які продають вживані речі через онлайн-маркетплейси, сплачувати податок у розмірі 10%, з яких половина становитиме військовий збір.