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Налоги в Украине и деньги в тени — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Налоги в Украине и деньги в тени — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

16 июня 2025 г. 21:00

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21:00 Налоги в Украине и деньги в тени — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

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17:50 ЕС против Беларуси и визит Зеленского на G7 — эфир Вечір.LIVE

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16:38 Зеленский и лидер Австрии проводят пресс-конференцию — эфир

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13:00 Заявление Макрона и встреча Зеленского и Трампа — эфир День.LIVE

Гостем эфира Вечір.LIVE стал народный депутат партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В частности, он расскажет о планах по налогам.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

  • Министерство финансов еще год назад предсказало кросс-дефолт;
  • Украинцы, которые покупают ОВГЗ, — абсолютно защищены и не несут рисков;
  • Финансовая программа с МВФ — сердцевина, на которой завязана помощь от всех международных партнеров;
  • Три направления восстановления Украины: стабильный мир, евроинтеграция, верховенство права;
  • В 2023 году вывели из тени 1,5 млрд долларов, в 2024 — 2,5 млрд долларов, план на 2025 — 4 млрд долларов;
  • Теневой рынок — 800-900 млрд грн, это потенциальный источник дополнительных поступлений в госбюджет;
  • На спецпенсии в этом году выделено 35 млрд гривен;
  • Кабмин предлагает порядок налогообложения цифровых платформ;
  • С начала войны количество ФЛП выросло на 180 тысяч.

Напомним, налоговый консультант Михаил Смокович рассказал, какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня.

Кроме того, в Украине планируют обязать граждан, которые продают подержанные вещи через онлайн-маркетплейсы, платить налог в размере 10%, из которых половина будет составлять военный сбор.

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