Налоги в Украине и деньги в тени — Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Гостем эфира Вечір.LIVE стал народный депутат партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В частности, он расскажет о планах по налогам.

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Гетманцев в эфире Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Министерство финансов еще год назад предсказало кросс-дефолт;

Украинцы, которые покупают ОВГЗ, — абсолютно защищены и не несут рисков;

Финансовая программа с МВФ — сердцевина, на которой завязана помощь от всех международных партнеров;

Три направления восстановления Украины: стабильный мир, евроинтеграция, верховенство права;

В 2023 году вывели из тени 1,5 млрд долларов, в 2024 — 2,5 млрд долларов, план на 2025 — 4 млрд долларов;

Теневой рынок — 800-900 млрд грн, это потенциальный источник дополнительных поступлений в госбюджет;

На спецпенсии в этом году выделено 35 млрд гривен;

Кабмин предлагает порядок налогообложения цифровых платформ;

С начала войны количество ФЛП выросло на 180 тысяч.

Напомним, налоговый консультант Михаил Смокович рассказал, какие налоги должны уплатить ФЛП до 20 июня.

Кроме того, в Украине планируют обязать граждан, которые продают подержанные вещи через онлайн-маркетплейсы, платить налог в размере 10%, из которых половина будет составлять военный сбор.