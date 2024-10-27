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Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

27 октября 2024 г. 11:03

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21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

На 27 октября в Соединенных Штатах Америки около 35 миллионов человек уже досрочно проголосовали за будущего президента. Схема досрочного голосования доступна в подавляющем большинстве штатов США.

Кого больше всего и почему поддерживают американские избиратели — узнавали Новини.LIVE.

Голосование в США — опрос Новини.LIVE

35 миллионов американцев уже участвовали в досрочном голосовании. Специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук узнала, за кого жители Пенсильвании отдали свои голоса и что заставило их поддержать того или иного кандидата.

На избирательных участках разыскиваются очереди. Одна из желающих проголосовать сообщила, что голосует за Камалу Харрис. Американка объяснила свою позицию.

"Я демократ и я верю во многие из тех ценностей, в которые верят демократы. Кроме того, я видела Дональда Трампа в должности президента и кого он назначил в свой кабинет. Я не думаю, что
что это хорошая идея. Я думаю, что он поставил лис руководить курятниками, и мне это не нравится", — рассказала женщина.

Американка также поделилась своим мнением о поддержке Украины.

"Я думаю, что существую гораздо больше нюансов, чем просто поддержка: люди в высших эшелонах власти понимают, что мы глобальное сообщество. И это имеет определенные последствия и взаимные выгоды: то, что мы делаем связано с прошлым. Поэтому мы все работаем вместе", — считает гражданка США.

Другая американка в очереди — против Харрис и аргументирует свое мнение следующим:

"Я за жизнь и за Израиль. Я ни за что не проголосовала бы за демократов. Потому что они за аборты и не поддерживают Израиль. Да. Я читала и Трампа, и Харрис. И я бы ни за что не проголосовала за Харрис", — говорит женщина.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, как живет Пенсильвания во время выборов. Большой промышленный американский штат является одним из семи "переменчивых" штатов, которые всегда решают судьбу Америки на президентских выборах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Пенсильвании началось голосование на президентских выборах в США. Оно продлится несколько дней, чтобы каждый гражданин мог проголосовать.

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22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

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