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Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

27 жовтня 2024 р. 11:03

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Станом на 27 жовтня в Сполучених Штатах Америки близько 35 мільйонів людей вже достроково проголосували за майбутнього президента. Схема дострокового голосування доступна в переважній більшості штатів США.

Кого найбільше та чому підтримують американські виборці — дізнавалися Новини.LIVE.

Голосування в США — опитування Новини.LIVE

35 мільйонів американців вже взяли участь у достроковому голосуванні. Спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук дізналася, за кого мешканці Пенсільванії віддали свої голоси та що змусило їх підтримати того чи іншого кандидата.

На виборчих ділянках вишукуються черги. Одна з охочих проголосувати повідомила, що голосує за Камалу Гарріс. Американка пояснила свою позицію. 

"Я демократ і я вірю в багато з тих цінностей, в які вірять демократи. Крім того, я бачила Дональда Трампа на посаді президента та кого він призначив у свій кабінет. Я не думаю, що це гарна ідея. Я думаю, що він поставив лисиць керувати курниками, і мені це не подобається", — розповіла жінка. 

Американка також поділилася своїми думками щодо підтримки України. 

"Я думаю, що існую набагато більше нюансів, ніж просто підтримка: люди у вищих ешелонах влади розуміють, що ми — глобальна спільнота. І це має певні наслідки та взаємні вигоди: те, що ми робимо пов'язане з минулим. Тому ми всі працюємо разом", — вважає громадянка США. 

Інша американка у черзі — проти Гарріс і аргументує свою думку наступним: 

"Я за життя і за Ізраїль. Я нізащо б не проголосувала за демократів. Тому що вони за аборти і не підтримують Ізраїль. Так. Я читала і Трампа, і Гарріс. І я б нізащо не проголосувала за Гарріс", — каже жінка. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, як живе Пенсильванія під час виборів. Великий промисловий американський штат є одним із семи "мінливих" штатів, які завжди вирішують долю Америки на президентських виборах. 

Раніше Новини.LIVE  повідомляли, що у Пенсильванії розпочалося голосування на президентських виборах у США. Воно триватиме декілька днів, аби кожен громадянин мав змогу проголосувати.  

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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