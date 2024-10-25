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За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

25 жовтня 2024 р. 08:04

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19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

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18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

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17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

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17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

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Напередодні виборів президента США думки виборців розділилися. Одні американці планують голосувати за Камалу Гарріс, інші — за Дональда Трампа.

Результати відповідного опитування від Новини.LIVE повідомили в четвер, 24 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE.

Що думають американці про кандидатів у президенти

Один із респондентів зазначив, що Камала Гарріс продовжуватиме політику Джо Байдена, а Дональд Трамп став би "катастрофою, особливо для України".

"Трамп знову і знову заявляв про підтримку Володимира Путіна та його політики. Якщо його оберуть президентом, він просто кине Україну напризволяще і припинить допомогу й підтримку", — сказав громадянин США.

Інший американець навпаки заявив, що від політики Байден і Гарріс час вже відходити.

"Гарріс і Байден чітко показали, що вони навіть не хочуть говорити з Путіним, вони вважають це дурним кроком, не хочуть із ним ні про що домовлятися. Для мене цілком очевидно, що Трамп — єдиний ключ", — наголосив учасник опитування.

Нагадаємо, у Пенсільванії вже стартувало дострокове голосування на виборах президента. Думки американців різняться: одні закликають підтримувати Гарріс, інші голосують за Трампа.

Також ми повідомляли, що в передвиборчому опитуванні Дональд Трамп на 10% випередив Камалу Гарріс. Республіканець має 52% шансів на перемогу, тоді як демократка — лише 48%.

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08:30 Як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою — у ТЦК пояснили

08:15 Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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