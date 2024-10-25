За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Напередодні виборів президента США думки виборців розділилися. Одні американці планують голосувати за Камалу Гарріс, інші — за Дональда Трампа.

Результати відповідного опитування від Новини.LIVE повідомили в четвер, 24 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE.

Що думають американці про кандидатів у президенти

Один із респондентів зазначив, що Камала Гарріс продовжуватиме політику Джо Байдена, а Дональд Трамп став би "катастрофою, особливо для України".

"Трамп знову і знову заявляв про підтримку Володимира Путіна та його політики. Якщо його оберуть президентом, він просто кине Україну напризволяще і припинить допомогу й підтримку", — сказав громадянин США.

Інший американець навпаки заявив, що від політики Байден і Гарріс час вже відходити.

"Гарріс і Байден чітко показали, що вони навіть не хочуть говорити з Путіним, вони вважають це дурним кроком, не хочуть із ним ні про що домовлятися. Для мене цілком очевидно, що Трамп — єдиний ключ", — наголосив учасник опитування.

Нагадаємо, у Пенсільванії вже стартувало дострокове голосування на виборах президента. Думки американців різняться: одні закликають підтримувати Гарріс, інші голосують за Трампа.

Також ми повідомляли, що в передвиборчому опитуванні Дональд Трамп на 10% випередив Камалу Гарріс. Республіканець має 52% шансів на перемогу, тоді як демократка — лише 48%.