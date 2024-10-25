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За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

25 октября 2024 г. 8:04

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

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19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

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18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

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17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

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17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

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В преддверии выборов президента США мнения избирателей разделились. Одни американцы планируют голосовать за Камалу Харрис, другие — за Дональда Трампа.

Результаты соответствующего опроса от Новини.LIVE сообщили в четверг, 24 октября, в эфире Вечір.LIVE.

Что думают американцы о кандидатах в президенты

Один из респондентов отметил, что Камала Харрис будет продолжать политику Джо Байдена, а Дональд Трамп стал бы "катастрофой, особенно для Украины".

"Трамп снова и снова заявлял о поддержке Владимира Путина и его политики. Если его изберут президентом, он просто бросит Украину на произвол судьбы и прекратит помощь и поддержку", — сказал гражданин США.

Другой американец наоборот заявил, что от политики Байден и Харрис пора уже отходить.

"Харрис и Байден ясно показали, что они даже не хотят говорить с Путиным, они считают это глупым шагом, не хотят с ним ни о чем договариваться. Для меня совершенно очевидно, что Трамп — единственный ключ", — подчеркнул участник опроса.

Напомним, в Пенсильвании уже стартовало досрочное голосование на выборах президента. Мнения американцев разнятся: одни призывают поддерживать Харрис, другие голосуют за Трампа.

Также мы сообщали, что в предвыборном опросе Дональд Трамп на 10% обогнал Камалу Харрис. У республиканца 52% шансов на победу, тогда как у демократки — только 48%.

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