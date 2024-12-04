Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Украинцы часто занимают парковочные места для людей с инвалидностью. Государство должно увеличить штрафы за парковку на таких местах, а также сделать обязательными специальные наклейки для водителей с инвалидностью.

Об этом сообщил ветеран 73-го Морского центра ССО Павел Якимчук в эфире "Київського часу" во вторник, 3 декабря.

Штрафы за ненадлежащую парковку в Украине

Якимчук призвал усилить ответственность за нарушение правил парковки на местах для людей с инвалидностью.

"Я неоднократно сталкиваюсь с тем, как места для лиц с инвалидностью на стоянках занимает не власть, а простые граждане. И, когда ты к ним подходишь, для них это новость, что нельзя занимать места для лиц с инвалидностью", — отметил ветеран войны.

Он добавил, что инклюзия это комплекс решений, которые нужно делать. По словам помощника нардепа, необходимо совершенствовать правила дорожного движения, чтобы решить эту проблему.

"Во-первых, я хочу существенно увеличить штрафы для тех, кто паркуется на местах для людей с инвалидностью. Ведь штрафы от 1020 до 1700 - это не та сумма. Во-вторых, я хочу законодательно обязать всех водителей, которые паркуются на местах для людей с инвалидностью и имеют на то право, иметь соответствующие наклейки", — отметил Якимчук.

Напомним, при повторном нарушении за парковку на местах для людей с инвалидностью штрафные санкции могут быть еще выше.

Ранее мы писали о том, что глава Киевской областной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Иваненко назвал сумму, которая необходима, чтобы метро Киева стало полностью инклюзивным. Речь идет о максимуме одного миллиона долларов.