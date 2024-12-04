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Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

4 декабря 2024 г. 8:54

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08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

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00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

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15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

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Украинцы часто занимают парковочные места для людей с инвалидностью. Государство должно увеличить штрафы за парковку на таких местах, а также сделать обязательными специальные наклейки для водителей с инвалидностью.

Об этом сообщил ветеран 73-го Морского центра ССО Павел Якимчук в эфире "Київського часу" во вторник, 3 декабря.

Штрафы за ненадлежащую парковку в Украине

Якимчук призвал усилить ответственность за нарушение правил парковки на местах для людей с инвалидностью.

"Я неоднократно сталкиваюсь с тем, как места для лиц с инвалидностью на стоянках занимает не власть, а простые граждане. И, когда ты к ним подходишь, для них это новость, что нельзя занимать места для лиц с инвалидностью", — отметил ветеран войны.

Он добавил, что инклюзия это комплекс решений, которые нужно делать. По словам помощника нардепа, необходимо совершенствовать правила дорожного движения, чтобы решить эту проблему. 

"Во-первых, я хочу существенно увеличить штрафы для тех, кто паркуется на местах для людей с инвалидностью. Ведь штрафы от 1020 до 1700 - это не та сумма. Во-вторых, я хочу законодательно обязать всех водителей, которые паркуются на местах для людей с инвалидностью и имеют на то право, иметь соответствующие наклейки", — отметил Якимчук.

Напомним, при повторном нарушении за парковку на местах для людей с инвалидностью штрафные санкции могут быть еще выше.

Ранее мы писали о том, что глава Киевской областной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Иваненко назвал сумму, которая необходима, чтобы метро Киева стало полностью инклюзивным. Речь идет о максимуме одного миллиона долларов.

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09:39 Ночью РФ атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:21 Электроподстанции в Одессе защищены только наполовину

09:20 Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:01 Дрова, субсидии и выплаты — что нового в Зимней поддержке

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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