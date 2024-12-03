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Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

03 грудня 2024 р. 23:02

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15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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Очільник Київської обласної асамблеї людей з інвалідністю Олег Іваненко назвав суму, яка необхідна, щоб метро Києва стало повністю інклюзивним. Йдеться про максимум один мільйон доларів.

Про це Олег Іваненко сказав в ефірі "Київського часу" у вівторок, 3 грудня.

Інклюзивність метро Києва

"Київському метро потрібен максимум один мільйон доларів, щоб стати повністю інклюзивним", — наголосив Іваненко.

За його словами, йдеться також про облаштування вбиралень поза станціями та встановлення спеціальних конструкцій для підйому по ескалаторах та сходах. 

Нагадаємо, депутат Київради Тарас Козак заявив, що у Києві обговорюють варіант безкоштовного проїзду в метро.

Також Київський метрополітен оголосив тендер на перевірку підземного переходу на станції "Театральна". На роботи планується витратити 252 000 гривень.

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21:56 Як навчаються діти в підземній школі в Харкові — відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:27 Водії категорії В можуть керувати С під час війни — вирок суду

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