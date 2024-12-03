Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Очільник Київської обласної асамблеї людей з інвалідністю Олег Іваненко назвав суму, яка необхідна, щоб метро Києва стало повністю інклюзивним. Йдеться про максимум один мільйон доларів.

Про це Олег Іваненко сказав в ефірі "Київського часу" у вівторок, 3 грудня.

Інклюзивність метро Києва

"Київському метро потрібен максимум один мільйон доларів, щоб стати повністю інклюзивним", — наголосив Іваненко.

За його словами, йдеться також про облаштування вбиралень поза станціями та встановлення спеціальних конструкцій для підйому по ескалаторах та сходах.

Нагадаємо, депутат Київради Тарас Козак заявив, що у Києві обговорюють варіант безкоштовного проїзду в метро.

Також Київський метрополітен оголосив тендер на перевірку підземного переходу на станції "Театральна". На роботи планується витратити 252 000 гривень.