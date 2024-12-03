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Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

3 декабря 2024 г. 23:02

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23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

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Глава Киевской областной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Иваненко назвал сумму, которая необходима, чтобы метро Киева стало полностью инклюзивным. Речь идет о максимум одном миллионе долларов.

Об этом Олег Иваненко сказал в эфире "Київського часу" во вторник, 3 декабря.

Инклюзивность метро Киева

"Киевскому метро нужен максимум один миллион долларов, чтобы стать полностью инклюзивным", — подчеркнул Иваненко.

По его словам, речь идет также об обустройстве туалетов вне станций и установке специальных конструкций для подъема по эскалаторам и лестницам. 

Напомним, депутат Киевсовета Тарас Козак заявил, что в Киеве обсуждают вариант бесплатного проезда в метро.

Также Киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". На работы планируется потратить 252 000 гривен.

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