Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Глава Киевской областной ассамблеи людей с инвалидностью Олег Иваненко назвал сумму, которая необходима, чтобы метро Киева стало полностью инклюзивным. Речь идет о максимум одном миллионе долларов.

Об этом Олег Иваненко сказал в эфире "Київського часу" во вторник, 3 декабря.

Инклюзивность метро Киева

"Киевскому метро нужен максимум один миллион долларов, чтобы стать полностью инклюзивным", — подчеркнул Иваненко.

По его словам, речь идет также об обустройстве туалетов вне станций и установке специальных конструкций для подъема по эскалаторам и лестницам.

Напомним, депутат Киевсовета Тарас Козак заявил, что в Киеве обсуждают вариант бесплатного проезда в метро.

Также Киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". На работы планируется потратить 252 000 гривен.