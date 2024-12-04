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Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

04 грудня 2024 р. 08:54

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Українці часто займають паркувальні місця для людей з інвалідністю. Держава повинна збільшити штрафи за паркування на таких місцях, а також зробити обов'язковими спеціальні наліпки на авто для водіїв з інвалідністю.

Про це повідомив ветеран 73-го Морського центру ССО Павло Якімчук в ефірі "Київського часу" у вівторок, 3 грудня.

Штрафи за неналежне паркування в Україні

Якімчук закликав посилити відповідальність за порушення правил паркування на місцях для людей з інвалідністю.

"Я неодноразово стикаюся з тим, як місця для осіб з інвалідністю на стоянках займає не влада, а прості громадяни. І, коли ти до них підходиш, для них це новина, що не можна займати місця для осіб з інвалідністю", — зазначив ветеран війни.

Він додав, що інклюзія це комплекс рішень, які потрібно робити. За словами помічника нардепа, необхідно вдосконалювати правила дорожнього руху, щоб розв'язати цю проблему. 

"По-перше, я хочу суттєво збільшити штрафи для тих, хто паркується на місцях для людей з інвалідністю. Адже штрафи від 1020 до 1700 — це не є та сума. По-друге, я хочу законодавчо зобов'язати всіх водіїв, що паркуються на місцях для людей з інвалідністю і мають на те право, мати відповідні наліпки", — наголосив Якімчук.

Нагадаємо, при повторному порушенні за паркування на місцях для людей з інвалідністю штрафні санкції можуть бути ще вищими.

Раніше ми писали про те, очільник Київської обласної асамблеї людей з інвалідністю Олег Іваненко назвав суму, яка необхідна, щоб метро Києва стало повністю інклюзивним. Йдеться про максимум один мільйон доларів.

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08:30 Усик назвав неосвідченими тих, хто каже про спорт поза політикою

08:30 Як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:22 РФ проводить інформаційні операції щодо обміну полоненими — ISW

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