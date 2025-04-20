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Пасхальное богослужение в Ватикане — прямой эфир

Пасхальное богослужение в Ватикане — прямой эфир

20 апреля 2025 г. 10:58

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В воскресенье, 20 апреля, в Ватикане началось торжественное Пасхальное богослужение. Следовательно, к богослужению присоединились тысячи паломников со всего мира.

Трансляцию торжественного богослужения в Ватикане смотрите в эфире Новини.LIVE.

Богослужение на Пасху в Ватикане — прямая трансляция

В воскресенье, 20 апреля, в Ватикане началась торжественная Пасхальная месса. Это одно из важнейших событий христианского года.

К богослужению присоединились тысячи паломников со всего мира. Они собрались на площади Святого Петра, чтобы вместе с Папой Римским встретить свет воскресения и помолиться за мир.

Отметим, 19-20 апреля в Ватикане проходят Пасхальные богослужения. Ожидается, что Папа Франциск посетит церемонию богослужения. Однако, как сообщалось, ранее он не возглавит ее по состоянию здоровья.

Заметим, что недавно Папа Римский Франциск впервые выступил на публике после выписки из больницы.

Это было его первое появление на публике с 23 марта, когда он покинул римскую больницу Джемелли после более пяти недель лечения от двусторонней пневмонии. Во время госпитализации состояние Папы было критическим.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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