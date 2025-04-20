Великоднє богослужіння у Ватикані — прямий ефір

У неділю, 20 квітня, у Ватикані розпочалося урочисте Великоднє богослужіння. Відтак, до богослужіння долучилися тисячі паломників з усього світу.

Трансляцію урочистого богослужіння у Ватикані дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Богослужіння на Великдень у Ватикані — пряма трансляція

У неділю, 20 квітня, у Ватикані розпочалася урочиста Великодня меса. Це одна з найважливіших подій християнського року.

До богослужіння доєдналися тисячі паломників з усього світу. Вони зібралися на площі Святого Петра, щоб разом із Папою Римським зустріти світло воскресіння та помолитися за мир.

Зазначимо,19-20 квітня у Ватикані відбуваються Великодні богослужіння. Очікується, що Папа Франциск відвідає церемонію богослужіння. Проте, як повідомлялося, раніше він не очолить її через стан здоров'я.

Зауважимо, що нещодавно Папа Римський Франциск вперше виступив на публіці після виписки з лікарні.

Відтак була його перша поява на публіці з 23 березня, коли він залишив римську лікарню Джемеллі після понад п’яти тижнів лікування від двосторонньої пневмонії. Під час госпіталізації стан Папи був критичним.