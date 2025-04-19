Великодні служіння у Ватикані — прямий ефір

У Ватикані розпочалися урочисті Великодні богослужіння, на які приходять віряни зі всього світу. Ймовірно, що цьогорічну церемонію відвідає і Папа Франциск.

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Великодні богослужіння у Ватикані — пряма трансляція

У Ватикані розпочалася урочиста Великодня ніч, яка збирає мільйони вірян по всьому світу. Можливо, на церемонії в Базиліці з'явиться і Папа Франциск.

Зазначимо,19-20 квітня у Ватикані відбудуться Пасхальні богослужіння. Очікується, що Папа Франциск відвідає церемонію богослужіння, однак він не очолить її через стан здоров'я.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський Франциск вперше виступив на публіці після виписки з лікарні.

Це була його перша поява на публіці з 23 березня, коли він залишив римську лікарню Джемеллі після понад п’яти тижнів лікування від двосторонньої пневмонії. Під час госпіталізації стан Папи був критичним.