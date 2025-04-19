Пасхальные служения в Ватикане — прямой эфир

В Ватикане начались торжественные Пасхальные богослужения, на которые приходят верующие со всего мира. Вероятно, что нынешнюю церемонию посетит и Папа Франциск.

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Пасхальные богослужения в Ватикане — прямая трансляция

В Ватикане началась торжественная Пасхальная ночь, которая собирает миллионы верующих по всему миру. Возможно, на церемонии в Базилике появится и Папа Франциск.

Отметим, 19-20 апреля в Ватикане состоятся Пасхальные богослужения. Ожидается, что Папа Франциск посетит церемонию богослужения, однако он не возглавит ее по состоянию здоровья.

Напомним, что недавно Папа Римский Франциск впервые выступил на публике после выписки из больницы.

Это было его первое появление на публике с 23 марта, когда он покинул римскую больницу Джемелли после более пяти недель лечения от двусторонней пневмонии. Во время госпитализации состояние Папы было критическим.