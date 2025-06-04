Украина собрала экстренную встречу на саммите НАТО — прямой эфир

В Брюсселе в среду, 4 июня, состоялась встреча стран НАТО в формате "Рамштайн". Также участие приняли представители Украины, на конференции речь шла о продолжении поддержки в сдерживании агрессии России.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сегодняшним "Рамштайном" председательствовали Германия и Великобритания, а заседание было сфокусировано на обсуждении продолжения поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, а также мер по завершению войны и достижению длительного мира.

"Долгосрочная помощь НАТО для Украины — это не о продлении этой войны, это о том, чтобы обеспечить способность Украины оборонять себя сейчас, и предотвратить любую агрессию в будущем", — заявил глава Альянса.

Известно, что Украину пригласили принять участие в саммите НАТО в Гааге 24-25 июня. Рютте подтвердил это и отметил, что завтра состоится Совет НАТО-Украина, в котором примут участие глава Минобороны Украины Рустем Умеров и высокая представительница ЕС Кая Каллас.

Напомним, Рютте отметил, что решение США о необратимости пути Украины в НАТО — актуально.