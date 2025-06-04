Україна зібрала екстрену зустріч на саміті НАТО — прямий ефір

У Брюсселі в середу, 4 червня, відбулася зустріч країн НАТО у форматі "Рамштайн". Також участь взяли представники України, на конференції йшлося про продовження підтримки у стримуванні агресії Росії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сьогоднішнім "Рамштайном" головували Німеччина й Велика Британія, а засідання було сфокусоване на обговоренні продовження підтримки України у протистоянні російській агресії, а також заходів щодо завершення війни й досягнення тривалого миру.

"Довгострокова допомога НАТО для України — це не про подовження цієї війни, це про те, щоб забезпечити здатність України оборонити себе зараз, та запобігти будь-якій агресії у майбутньому", — заявив очільник Альянсу.

Відомо, що Україну запросили взяти участь в саміті НАТО у Гаазі 24-25 червня. Рютте підтвердив це та зазначив, що завтра відбудеться Рада НАТО-Україна, в якій візьмуть участь голова Міноборони України Рустем Умєров та висока представниця ЄС Кая Каллас.

Нагадаємо, Рютте наголосив, що рішення США щодо незворотності шляху України до НАТО — актуальне.