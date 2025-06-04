Рютте і Умеров роблять заяву після перемовин — прямий ефір

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та Міністр оборони України Рустем Умєров у середу, 4 червня, виступили із заявами після засідання у форматі "Рамштайн". Зустріч у Брюсселі стосувалася продовження підтримки України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Засідання у форматі Рамштайн

Раніше Рютте заявляв, що сьогоднішня зустріч відбулася під головуванням Німеччини й Великої Британії. Вона була сфокусована на продовженні підтримки України у протистоянні російській агресії.

"Довгострокова допомога НАТО для України — це не про подовження цієї війни, це про те, щоб забезпечити здатність України оборонити себе зараз, та запобігти будь-якій агресії у майбутньому", — сказав він.

Також відомо, що завтра відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі Умєрова та високої представниці ЄС Каї Каллас.

Раніше Рютте підтвердив запрошення України на саміт НАТО у Гаазі 24-25 червня.

Крім того, генсек відреагував на операцію СБУ "Павутина", внаслідок якої було уражено 41 літак Росії.