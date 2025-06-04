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Рютте и Умеров делают заявление после переговоров — прямой эфир

Рютте и Умеров делают заявление после переговоров — прямой эфир

4 июня 2025 г. 15:09

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Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и Министр обороны Украины Рустем Умеров в среду, 4 июня, выступили с заявлениями после заседания в формате "Рамштайн". Встреча в Брюсселе касалась продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Заседание в формате Рамштайн

Ранее Рютте заявлял, что сегодняшняя встреча состоялась под председательством Германии и Великобритании. Она была сфокусирована на продолжении поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Долгосрочная помощь НАТО для Украины — это не о продлении этой войны, это о том, чтобы обеспечить способность Украины оборонять себя сейчас, и предотвратить любую агрессию в будущем", — сказал он.

Также известно, что завтра состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием Умерова и высокой представительницы ЕС Каи Каллас.

Ранее Рютте подтвердил приглашение Украины на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня.

Кроме того, генсек отреагировал на операцию СБУ "Паутина", в результате которой был поражен 41 самолет России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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