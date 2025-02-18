Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине arrow
В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

18 февраля 2025 г. 23:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE

Центральная избирательная комиссия продолжает свою штатную работу в Украине. Однако эти процессы не связаны с подготовкой к выборам.

Подробнее Новини.LIVE рассказал бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Будут ли проводиться выборы президента в ближайшее время

Магера подчеркнул, что деятельность ЦИК не зависит от перспективы проведения выборов. Он отметил, что комиссия продолжает выполнять свои функции в обычном режиме, несмотря на любые политические обстоятельства.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии также обратил внимание на сложности, которые могут возникнуть при организации выборов во время военного положения и в условиях нестабильной ситуации с безопасностью в Украине. Он отметил, что проведение выборов в это время будет большим вызовом для страны.

"Когда начинается избирательный процесс, объективно происходит соревновательный процесс между кандидатами, что может ослабить общество, особенно когда в нем участвуют люди, готовые к любым шагам, чтобы получить власть", — добавил он.

Ранее нардеп Владимир Мороз заявил, что проведение выборов в Украине сейчас невозможно, потому что многие украинцы находятся на фронте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине в какой-то период времени должны состояться выборы. При этом глава Белого дома не уточнил, о каком именно промежутке он говорит.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:39 Не надо было входить — Трамп об аргументах в разговоре с Путиным

00:30 Розыск от ТЦК — можно ли оформить бронь

Срочная новость

00:17 На Київщині чутно вибухи — у КОВА назвали причину

00:17 Трампа спросили о "марионеточной власти в Украине" — вот ответ

00:12 Верес подпишет капитана киевского Динамо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:06 Соломчук объяснил, как Украина может экспортировать яйца в США

18 февраля 2025

23:58 РФ может на 100% уничтожить города в Украине — заявление Трампа

Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

23:48 Трамп назвал рейтинг Зеленского и призвал к выборам

23:45 США и Россия планируют вторую встречу для прекращения войны — СМИ

00:39 Не надо было входить — Трамп об аргументах в разговоре с Путиным

00:30 Розыск от ТЦК — можно ли оформить бронь

Срочная новость

00:17 На Київщині чутно вибухи — у КОВА назвали причину

00:17 Трампа спросили о "марионеточной власти в Украине" — вот ответ

00:12 Верес подпишет капитана киевского Динамо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:06 Соломчук объяснил, как Украина может экспортировать яйца в США

18 февраля 2025

23:58 РФ может на 100% уничтожить города в Украине — заявление Трампа

23:48 Трамп назвал рейтинг Зеленского и призвал к выборам

23:45 США и Россия планируют вторую встречу для прекращения войны — СМИ

Срочная новость

23:45 Зеленський не знає, де половина грошей від США, — Трамп

22:33 Одесситы создали приложение, которое спасает жизни

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

06:40 Изменения на рынке металла — какие цены на алюминий в феврале

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

06:40 Рынок золота в феврале — новые тарифы в ломбардах Украины

14 февраля 2025

18:15 Деньги на войну — какие страны покупают российский газ и почему

Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:26 Конференция Зеленского и Эрдогана в Анкаре — прямая трансляция

Text

14:31 Остановка работы АЗС — Куюн объяснил, почему этого не будет

Text

13:58 Кошарная заявила, что удар по ЧАЭС мог вызвать выброс радиации

Text

13:14 Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Text

13:00 Новые подробности сделки США для Украины — эфир День.LIVE