В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Центральная избирательная комиссия продолжает свою штатную работу в Украине. Однако эти процессы не связаны с подготовкой к выборам.

Подробнее Новини.LIVE рассказал бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

Будут ли проводиться выборы президента в ближайшее время

Магера подчеркнул, что деятельность ЦИК не зависит от перспективы проведения выборов. Он отметил, что комиссия продолжает выполнять свои функции в обычном режиме, несмотря на любые политические обстоятельства.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии также обратил внимание на сложности, которые могут возникнуть при организации выборов во время военного положения и в условиях нестабильной ситуации с безопасностью в Украине. Он отметил, что проведение выборов в это время будет большим вызовом для страны.

"Когда начинается избирательный процесс, объективно происходит соревновательный процесс между кандидатами, что может ослабить общество, особенно когда в нем участвуют люди, готовые к любым шагам, чтобы получить власть", — добавил он.

Ранее нардеп Владимир Мороз заявил, что проведение выборов в Украине сейчас невозможно, потому что многие украинцы находятся на фронте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине в какой-то период времени должны состояться выборы. При этом глава Белого дома не уточнил, о каком именно промежутке он говорит.