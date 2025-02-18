У ЦВК відповіли, чи плануються вибори в Україні

Центральна виборча комісія продовжує свою штатну роботу в Україні. Однак ці процеси не пов'язані з підготовкою до виборів.

Детальніше Новини.LIVE розповів колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

Чи будуть проводитися вибори президента найближчим часом

Магера підкреслив, що діяльність ЦВК не залежить від перспективи проведення виборів. Він зазначив, що комісія продовжує виконувати свої функції в звичайному режимі, незважаючи на будь-які політичні обставини.

Колишній заступник голови Центральної виборчої комісії також звернув увагу на складнощі, які можуть виникнути при організації виборів під час воєнного стану та в умовах нестабільної безпекової ситуації в Україні. Він зауважив, що проведення виборів в цей час буде великим викликом для країни.

"Коли починається виборчий процес, об'єктивно відбувається змагальний процес між кандидатами, що може послабити суспільство, особливо коли в ньому беруть участь люди, готові до будь-яких кроків, щоб здобути владу", — додав він.

Раніше нардеп Володимир Мороз заявив, що проведення виборів в Україні зараз є неможливим, бо багато українців перебувають на фронті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні в якийсь період часу мають відбутися вибори. При цьому глава Білого дому не уточнив, про який саме проміжок він говорить.