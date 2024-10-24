Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

Ежегодно в октябре во французском городе Сосайм проходит "Трапеза президентов", на которой все благотворительные ассоциации и клубы города собираются вместе на праздничный обед, чтобы пообщаться, поделиться результатами своего труда и отметить самых активных или страшных членов организаций. В этом году к встрече присоединилась и местная БО "Дети Чернобыля".

На события побывала и специальная корреспондентка Новини.LIVE во Франции Валерия Рождественская.

Ежегодная встреча французских благотворителей

К "Трапезе президентов" на этот раз присоединилась 31 ассоциация. Очень велико разнообразие того, чем эти ассоциации занимаются: настольный теннис, белый крест, доноры крови, аккордеонисты, ассоциация по дайвингу и другие.

И среди этих организаций есть та, которая уже более 30 лет занимается помощью для Украины, ассоциация "Дети Чернобыля". В начале волонтеры помогали размещать детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, во французских семьях. Сегодня же организация отправляет гуманитарные грузовики на Украину, весной принимает украинских детей-артистов во Франции.

"Со времен Чернобыля, все то, что построила Украина, это замечательно, мы ездиды с севера на юг, пересекая Украину, мы видели, что действительно есть что-то новое, что есть прогресс, и сейчас мы видим, что все эти места, где я Было, они разбомблены и разрушены, это большое изменение и то, что мы видим визуально. того, чтобы Украина была свободной", — рассказал Клод Шерцер, президент ассоциации "Дети Чернобыля".

Детальнее о событии смотрите в прямом включении Валерии Рождественской в эфире Вечір.LIVE.

Напомним, что стало известно, что Франция передаст Украине первые три самолета Mirage-2000 в течение первого триместра 2025 года.

Также отметим, что Украина получит грант в 200 миллионов евро от Франции для поддержки экономики.