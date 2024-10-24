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У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

24 жовтня 2024 р. 07:13

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Щороку у жовтні у французькому місті Сосайм відбувається "Трапеза президентів", на якій всі благодійні асоціації і клуби міста збираються разом на святковий обід, щоб поспілкуватися, поділитися результатами своєї праці, і відзначити найактивніших чи найстраших членів організацій. Цьогоріч до зустрічі долучилась і місцева БО "Діти Чорнобиля". 

На події побувала й спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у Франції Валерія Рождественська.

Щорічна зустріч французьких благодійників

До "Трапези президентів" цього разу долучилась аж 31 асоціація. Дуже велике різноманіття того, чим ці асоціації займаються: настільний теніс, білий хрест, донори крові, акордеоністи, асоціація з дайвінгу та інші.

І серед цих організацій є та, яка вже понад 30 років займається допомогою для України, асоціація "Діти Чорнобиля". На початку волонтери допомагали розміщати дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у французьких сімʼях. Сьогодні ж організація відправляє гуманітарні вантажівки в Україну, весною приймає українських дітей-артистів у Франції. 

"З часів Чорнобилю, все те, що побудувала Україна, це чудово, ми їздиди з півночі на південь, перетнувши Україну, ми бачили, що дійсно є щось нове, що є прогрес, і зараз ми бачимо, що всі ці місця, де я був, вони розбомблені і зруйновані, це велика зміна і те, що ми бачимо візуально. Погано також те, що іноземне населення кожен день чує ці історії і починає втрачати інтерес, це сумно, тому що треба, щоб європейське суспільство продовжувало боротися ще більше для того, щоб Україна була вільною", — розповів Клод Шерцер, президент асоціації "Діти Чорнобиля". 

Детальніше про подію дивіться у прямому включенні Валерії Рождественської в ефірі Вечір.LIVE.

Нагадаємо, стало відомо, що Франція передасть Україні перші три літаки Mirage-2000 протягом першого триместру 2025 року. 

Також зазначимо, що Україна отримає грант на 200 мільйонів євро від Франції для підтримки економіки. 

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07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на повну відсутність захисту грошей від шахраїв

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:50 Долар, євро та злотий стали дешевшими — що з курсом валют сьогодні

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