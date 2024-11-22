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Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

22 ноября 2024 г. 19:59

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21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

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19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

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17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

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13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

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13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

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12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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Со времен Второй мировой войны в войнах не применялось ядерное оружие. Если Россия решится это сделать, это может стать началом конца.

Об этом сообщила народный депутат Галина Янченко в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 22 ноября. 

Что будет, если Россия применит ядерное оружие

По словам Янченко, использование Россией ядерного оружия закончится плохо. Она считает, что такой шаг позволит "снять предохранители всем".

"Если Россия решится на применение ядерного оружия в любом виде, то это будет началом конца. Потому что этого никто не делал со времен Второй мировой и это абсолютное табу. Ядерное оружие у всех, даже у крупнейших подонков этой планеты, — абсолютное табу", — отметила Галина Янченко.

Она также добавила, что полномасштабное вторжение России в Украину дестабилизировало весь мир. По словам Янченко, запоздалая реакция дала плохой сигнал.

"Я более чем уверена, что эта война, которая происходит между Израилем и ХАМАСом, а также нападение ХАМАСа на Израиль, была в основном спровоцирована нападением России на Украину. Подонки увидели, что можно нападать на соседей, можно убивать людей, и вам за это ничего не будет", — добавила Янченко.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия могла сделать два опытных образца баллистической ракеты "Кедр". Он считает, что о серийном производстве пока речь не идет.

Россия впервые ударила по Украине новой ракетой "Орешник". Однако военные аналитики считают, что это, вероятно, просто другое название уже известной ракеты РС-26 "Рубеж".

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13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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