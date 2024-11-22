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Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

22 листопада 2024 р. 19:59

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17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

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З часів Другої світової війни у війнах не застосовували ядерну зброю. Якщо Росія наважиться це зробити, це може стати початком кінця.

Про це повідомила народна депутатка Галина Янченко в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 22 листопада.

Що буде, якщо Росія застосує ядерну зброю

За словами Янченко, використання Росією ядерної зброї, закінчиться погано. Вона вважає, що такий крок дозволить "зняти запобіжники всім".

"Якщо Росія наважиться на застосування ядерної зброї в будь-якому вигляді, то це буде початком кінця. Тому що цього ніхто не робив з часів Другої світової і це є абсолютним табу. Ядерна зброя у всіх, навіть у найбільших покидьків цієї планети, — абсолютне табу", — зазначила Галина Янченко.

Вона також додала, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну дестабілізувало ввесь світ. За словами Янченко, запізніла реакція дала негативний сигнал.

"Я більш ніж впевнена, що ця війна, яка відбувається між Ізраїлем і ХАМАСом, а також напад ХАМАСу на Ізраїль, була здебільшого спровокована нападом Росії на Україну. Покидьки побачили, що можна нападати на сусідів, можна вбивати людей, і вам за це нічого не буде", — додала народна депутатка.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія могла зробити два дослідних зразки балістичної ракети "Кедр". Він вважає, що про серійне виробництво поки не йдеться.

Росія вперше вдарила по Україні новою ракетою "Орешник". Однак, військові аналітики вважають, що це, ймовірно, просто інша назва вже відомої ракети РС-26 "Рубіж".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

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13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

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13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

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